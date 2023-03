Prefeitos de municípios do Cariri se reúnem com ministro para tentar retomar voos

Os prefeitos de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos), do Crato, Ze Ailton (PT) e de Barbalha, Guilherme Saraiva (PDT) estiveram em Brasília nesta segunda-feira, 20, para se reunir com o o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, na tentativa de retomar alguns voos na região do Cariri e atrair outros investimentos. O encontro foi organizado pelo líder do PT da Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães.



Um das principais demandas foi tentar retomar os voos diários dos trechos Juazeiro do Norte/Fortaleza e Juazeiro do Norte/Brasília.

"Nosso aeroporto está passando por uma reforma que vai dobrar a sua capacidade de atendimento, oferecendo conforto e segurança. O retorno desses voos diretos é muito importante para nosso desenvolvimento, além de fazer jus ao tamanho e importância da nossa Região", ressaltou Glêdson Bezerra.

Ele justificou que a revindicação era "justa" diante do fluxo de passageiros no aeroporto do município. "Somente no ano passado, foram mais de 508 mil passageiros que circularam, entre embarques e desembarques. Esses números são mais expressivos que os verificados em algumas capitais do País, portanto, uma reivindicação bastante justa", ressaltou.



O petista Zé Ailton ressaltou que a ampliação de novos voos e a regularidade vai "impulsionar o crescimento de toda a região do Cariri". Ele mencionou também o pedido da criação de um porto seco (área de alfândega) na região.

"Cariri pode ter um porto seco, um equipamento que será um indutor de crescimento, barateando o custo de mercadorias e insumos que poderão vir diretamente dos grandes portos través do transporte ferroviário", afirmou.

E acrescentou: "Um porto seco na nossa região vai atrair mais indústrias e novos empreendimentos, gerando emprego e renda para as nossas cidades".

Guilherme Saraiva afirmou que o grupo também tratou de demandas "voltados ao desenvolvimento e qualidade de vida" da população.

"Outros assuntos voltados ao desenvolvimento e qualidade de vida da nossa população também foram tratados, como o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida e a instalação de um porto seco na região, para atrair mais indústrias ao Cariri", destacou.