Deputadas apresentam pedido para cassação de Nikolas Ferreira por fala transfóbica

Pedido de cassação do deputado surgiu após falas ridicularizando mulheres trans, em discurso do Dia Internacional da Mulher

As deputadas federais Erika Hilton (Psol-SP) e Duda Salabert (PDT-MG) apresentaram o pedido de cassação contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por conta de declarações transfóbicas feitas durante sessão no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

A apresentação do pedido ocorreu nesta quarta-feira, 15, na Câmara dos Deputados. Ao todo, a petição para cassar o mandato do deputado bolsonarista chegou a 361.684 assinaturas em uma semana.

A deputada do Psol afirmou, em discurso, que as falas de Nikolas Ferreira “reverberam” na sociedade. “O ato que eu vi aqui dentro é o que reverbera as ações destes parlamentares em toda a sociedade, o que tem sido reverberado nas nossas redes sociais, a onda de ataque, de ameaça, de violência”, destacou Erika Hilton. E acrescentou: “A certeza da impunidade por parte dos seus seguidores nas redes sociais que permanece perpetuando o símbolo do ódio, da violência, do estigma, do preconceito e da marginalização”.

Erika Hilton e Duda Salabert pic.twitter.com/eNry79WQ9S — joiarme (@jairmearrependi) March 15, 2023

Durante seu discurso no 8 de março, Nikolas utilizou uma peruca loira ao falar: “Me sinto mulher, deputada Nicole, e tenho algo muito interessante para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres”.

“E para terem ideia do perigo de tudo isso, estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é uma realidade. Eu posso ir para a cadeia caso seja condenado por transfobia, porque eu, no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, parabenizei as ‘mulheres XX’. Ou você concorda com o que estão dizendo ou, caso contrário, você é um transfóbico, um preconceituoso”, prosseguiu.

Nikolas concluiu a fala transfóbica afirmando que as mulheres não devem nada ao feminismo. “O feminismo exalta mulheres que nada fizeram”, pontuou. Nikolas já responde judicialmente por transfobia contra a deputada Duda Salabert.

O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) repreendeu a fala do mineiro, assim como outros deputados que condenaram a atitude e exigiram respeito à Casa. No total, cinco partidos pedem a cassação do mandato de Nikolas e ele também é alvo de representações no Conselho de Ética.

