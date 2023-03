Após dizer que mora de aluguel, Michelle Bolsonaro é vista em loja de grife

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi criticada nas redes sociais após ser filmada fazendo compras em uma loja de luxo da rede Prada, nos Estados Unidos. Nesta semana, ela afirmou que colocará dois pets para adoção pelo fato de morar de aluguel.

Um vídeo mostra a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em loja renovando o guarda-roupa ao lado do cabeleireiro, maquiador e amigo pessoal, Agustin Fernandez. As imagens geraram críticas nas redes.

A ex-deputada federal Joice Hasselmann compartilhou o vídeo e comentou: “A moça humilde e que vive de aluguel está numa loja da Prada? É isto? Mal chegou nos EUA e já caiu nas compras — nem deu uma paradinha pra rezar”, escreveu no Twitter.



A moça humilde e que vive de aluguel está numa loja da Prada?

É isto?



Mal chegou nos EUA e já caiu nas compras — nem deu uma paradinha pra rezar. pic.twitter.com/ilvIUIH9vq — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) March 16, 2023

A ex-primeira-dama pousou nos Estados Unidos na noite de terça-feira, 14, para se encontrar com Bolsonaro, que está no país desde antes do seu mandato ser finalizado, no final de 2022. O ex-chefe do Executivo afirmou que agendou o dia 29 de março com uma possível data de retorno para o Brasil.

A viagem acontece em meio à polêmica que envolve a tentativa do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente para o Brasil um conjunto de colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em R$ 16,5 milhões. As joias eram um presente do regime da Arábia Saudita e foram apreendidas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

