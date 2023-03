Sarto, Wagner e o PT se movimentam para as eleições 2024: Jogo Político #228

As últimas semanas expuseram publicamente uma série de movimentos e declarações que mexem com as eleições de 2024 em Fortaleza. O prefeito José Sarto (PDT) travou polêmica pública com o governador Elmano de Freitas (PT) por causa do preço da tarifa de ônibus, que sobe esta semana. De Maracanaú, o secretário da Saúde, Capitão Wagner (União Brasil), sinaliza plano de concorrer mais uma vez na Capital. E o PT, de Elmano, também se articula para ter candidato. Os movimentos de 2024 são o assunto do Jogo Político #228.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Vítor Magalhães, repórter de Política, e Érico Firmo, editor e colunista.

