Reajuste dos servidores: Governo Federal fecha acordo e índice será de 9%

O Governo Federal chegou a reduzir a proposta de reajuste salarial para os servidores públicos federais para 8,4%, mas, diante dos protestos, voltou a propor reajuste linear de 9%. A terceira rodada de reuniões de negociação entre membros dos sindicatos ocorreu nesta sexta-feira, 10.

A proposta inicial apresentada na reunião era inferior à que já havia sido apresentada. A reunião começou com a oferta de 8,4% de reajuste, com acréscimo de R$ 200,00 no Vale Alimentação. O percentual menor que o anterior causou indignação entre os representantes da categoria.

A porcentagem foi apresentada pelo secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério da Gestão, Sérgio Mendonça.

No início das negociações, os servidores haviam pedido um aumento de 13,5% a partir de abril. Inicialmente, a União havia proposto um aumento de 7,8% a partir de março, considerando a reserva do Orçamento de R$ 11,2 bilhões para este fim.

Os sindicatos levarão agora a proposta para ser deliberada pelos servidores. Os representantes defenderão que a proposta seja aceita.

