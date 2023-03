Reajuste de servidores: reuniões com Governo Federal são remarcadas para esta sexta

As reuniões do Governo Federal com servidores públicos do Executivo Federal para definir o percentual do reajuste emergencial para 2023 foram remarcadas e está prevista para acontecer nesta sexta-feira, 10, às 14h30min, na Esplanada dos Ministérios.

O encontro deve finalizar as negociações e definir o percentual final do reajuste. Os sindicatos de servidores que vêm participando das negociações solicitaram a contraproposta do Governo pelo menos um dia antes da reunião, para terem tempo para discutir com as bases, mas o Executivo não confirmou o envio.

Nesta segunda-feira, 6, o Governo Federal cancelou a reunião que iria acontecer hoje, envolvendo os servidores federais e membros do ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Segundo a ministra Esther Dweck, o cancelamento foi necessário para que o governo siga avaliando uma contraproposta para o reajuste dos servidores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sim, exatamente para avaliar melhor a contraproposta das servidoras e servidores https://t.co/JA48jv8wAp — Esther Dweck (@edweck_rj) March 6, 2023

Após a reunião da última terça-feira, 28, o Governo se comprometeu em analisar um possível aumento no percentual de reajuste acima dos 9%, defendidos inicialmente pela gestão.

Veja as propostas

7,8% de aumento em março + 44% sobre o Auxílio Alimentação 2 - 8,5% de aumento em abril + 44% sobre o Auxílio Alimentação 9% de aumento em maio + 44% sobre o Auxílio

Alimentação

O teto em 9% é justificado porque o Governo dispõe de R$ 11,2 bilhões para negociar o reajuste deste ano. A intenção é propor esse aumento e negociar uma reposição para os próximos anos, para que seja possível incluir no Plano Plurianual e nas Leis Orçamentárias (LDO e LOA).

No dia 24 de fevereiro, os servidores apresentaram uma contraproposta pedindo 13,5% de aumento este ano. Eles julgam ser possível aumentar esse montante de R$ 11,2 bilhões por meio de crédito adicional. No entanto, o Ministério avalia ser muito difícil dar reajuste superior aos 9% este ano, já que não foi indicado nem tinha previsão orçamentária na LOA. O montante entrou no orçamento pela PEC da Transição, aprovada pelo Congresso Nacional.

A reunião desta terça era vista com a expectativa de que um acordo fosse firmado."Eu acredito que o martelo seja batido nesta semana", disse uma fonte ouvida pelo O POVO. Enquanto os sindicatos vão pedir 13,5% e mais R$ 200 de vale alimentação, o Governo vai seguir oferecendo 9%, atendendo os R$ 200 para despesas alimentícias. Há a expectativa dos sindicatos para que haja um meio termo e que chegar a 11%.



Sobre o assunto Receita já monitorava viagens de ministro antes de apreensão de joias

O POVO News: Michelle Bolsonaro diz que foi "a última a saber" sobre joias; "Mulher traída"

Deputado petista critica gestão de Wagner na Saúde de Maracanaú: "Um tiro no pé"

Camilo discute demandas das bancadas e educação com líderes partidários na Câmara

Tags