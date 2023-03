Elmano indica petistas para compor governo e reforça articulação política

O governo Elmano de Freitas (PT) oficializou nesta sexta-feira, 10, novos integrantes petistas para compor a Secretaria de Articulação Política, liderada pelo jornalista Waldemir Catanho (PT). Entre os nomes, estão os dois secretários executivos da pasta, Antônio Carlos e Miguel Braz.

As indicações para a articulação política reforçam nomes que estiveram ativamente envolvidos na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT) e atuaram como "braço direito" da atual deputada federal. Antônio Carlos foi ouvidor geral e assessor da petista. Waldemir, titular da pasta nomeado ao cargo em dezembro de 2022, foi secretário de governo da atual parlamentar durante sua gestão na Capital.

Antônio atuou também como deputado federal e professor concursado de Filosofia na rede pública estadual de ensino. Ele já ocupou os cargos de Secretário Geral, Formação e vice-presidente do PT-Ceará.



Miguel Braz esteve como assessor de Elmano durante a relatoria do deputado da CPI do Motim, na Assembleia Legislativa, que investigou o envolvimento de associações de militares no motim de policiais militares do Ceará em fevereiro de 2020.

O secretário executivo atuou no Levante Popular da Juventude e chegou a fazer parte da coordenação nacional. Na graduação, foi secretário-geral do DCE da Unifor. É atual membro da coordenação nacional do Movimento Brasil Popular.

Presidente do IDT

Na última terça-feira, 7, Raimundo Nonato Lima Angelo foi efetivado no cargo de presidente do Instituto Desenvolvimento do Trabalho (IDT). A nomeação foi feita pelo secretário do Trabalho, Vladyson Viana. Conhecido como Raimundinho, ele foi assessor especial de gabinete de Luizianne, atuou como chefe de gabinete de Antônio Carlos durante seu mandato de deputado estadual e coordenador de articulação política de Elmano na Assembleia Legislativa, antes da eleição para governador.

Secretariado Elmano

Elmano anunciou em dezembro de 2022 seus secretários para compor primeiro escalão do Governo do Ceará. Ao todo, foram ocupadas 32 secretarias, sendo 16 homens e 16 mulheres. A distribuição foi possível após projeto polêmico de reforma administrativa aprovada na Assembleia Legislativa (Alece)em fevereiro deste ano.

As indicações de secretariado tem sido criticada por alguns políticos cearenses. Em almoço com jovens empresários nesta sexta-feira, 10, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) criticou duramente o governador, a quem acusou de distribuir cargos para desmontar a oposição.

O tema também é visto com crítica por parte de opositores de Elmano, entre eles o secretário de Maracanaú, Capitão Wagner, e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Os políticos, junto com a ex-prefeita Luizianne Lins (PT), são vistos como potenciais candidatos em 2024.





