Veja como votaram os deputados estaduais na reforma administrativa do governo Elmano

Proposta cria secretarias e assessorias e altera a estrutura do Governo do Estado

Foi aprovada nesta quarta-feira, 15, a reforma administrativa proposta pelo governador Elmano de Freitas (PT). O placar foi de 34 votos a 9.

Outras mensagens ainda irão a votação, como o aumento do ICMS e a permissão para um empréstimo de R$ 900 milhões do Banco do Brasil.

A votação mostra como está a correlação de forças da base de Elmano.

Quem votou a favor da proposta do governo:

Agenor Neto (MDB)

Almir Bié (Progressistas)

Alysson Aguiar (PCdoB)

Bruno Pedrosa (PDT)

Danniel Oliveira (MDB)

David Durand (Republicanos)

Davi de Raimundão (MDB)

De Assis Diniz (PT)

Emilia Pessoa (PSDB)

Fernando Hugo (PSD)

Firmo Camurça (União Brasil)

Gabriella Aguiar (PSD)

Guilherme Landim (PDT)

Jeová Mota (PDT)

João Jaime (Progressistas)

Jô Farias (PT)

Juliana Lucena (PT)

Júlio César Filho (PT)

Larissa Gaspar (PT)

Leonardo Pinheiro (Progressistas)

Lia Gomes (PDT)

Luana Ribeiro (Cidadania)

Lucílvio Girão (PSD)

Lucinildo Frota (PMN)

Marcos Sobreira (PDT)

Marta Gonçalves (PL)

Missias Dias (PT)

Nizo Costa (PT)

Osmar Baquit (PDT)

Oriel Filho (PDT)

Renato Roseno (Psol)

Romeu Aldigueri (PDT)

Sérgio Aguiar (PDT)

Stuart Castro (Avante)

Quem votou contra a proposta do governo:

Alcides Fernandes (PL)

Antônio Henrique (PDT)

Carmelo Neto (PL)

Cláudio Pinho (PDT)

Dra. Silvana (PL)

Felipe Mota (União Brasil)

Oscar Rodrigues (União Brasil)

Queiroz Filho (PDT)

Sargento Reginauro (União Brasil)

Ausentes:

Fernando Santana (PT)

Ap. Luiz Henrique (Republicanos)

Não vota (presidente):

Evandro Leitão (PDT)

Da bancada do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram contra a reforma os deputados Alcides Fernandes (PL), Carmelo Neto (PL) e Dra. Silvana (PL). A deputada Marta Gonçalves (PL) votou a favor do governo.

Da bancada do União Brasil, ligada a Capitão Wagner, votaram contra a reforma Felipe Mota, Oscar Rodrigues e Sargento Reginauro. O deputado Firmo Camurça votou com o governo.

Única deputada do PSDB, Emília Pessoa havia votado com a oposição pelo adiamento da votação. Porém, na votação da proposta, foi a favor do projeto do governo.

Foram também contra a proposta do governo os três pedetistas mais próximos a Roberto Cláudio, dos 13 que integram a bancada: Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho.

Entre os que votaram a favor do governo está a deputada Lia Gomes, irmão de Ciro Gomes e Cid Gomes. Houve divisão da família na eleição e sobre o governo Elmano. Ciro fez campanha a favor de Roberto Cláudio (PDT) para governador e está alinhado com a ala pedetista na oposição. Cid ficou neutro na disputa pelo Executivo estadual e articulou apoio de pedetistas ao governador.

Os pedetistas a favor da reforma foram: Bruno Pedrosa, Guilherme Landim, Jeová Mota, Lia Gomes, Marcos Sobreira, Osmar Baquit, Oriel Filho, Romeu Aldigueri e Sérgio Aguiar. Presidente, Evandro Leitão só vota em caso de desempate.



A reforma cria novas secretarias, a partir de uma mudança tanto na estrutura, quanto nas competências de pastas da gestão estadual. Além da criação de novas secretarias, o projeto propõe ajustes na competência de outros órgãos ou entidades estaduais, alterações no quantitativo de cargos e outros rearranjos institucionais.

A proposta chegou ao Legislativo na segunda-feira, 6 de fevereiro.

Veja as novas secretarias e quem ocupará os cargos:

Secretaria dos Direitos Humanos - Socorro França Secretaria das Mulheres - Jade Romero (vice-governadora) Secretaria dos Povos Indígenas - Juliana Alves Secretaria da Diversidade - Mitchelle Meira Secretaria da Igualdade Racial - Zelma Madeira Secretaria da Juventude - Adelita Monteiro Secretaria da Pesca e Aquicultura - Oriel Nunes (deputado estadual) Secretaria do Trabalho - Vladyson Viana Secretaria de Articulação Política - Waldemir Catanho Secretaria das Relações Internacionais - Roseane Medeiros

Segundo o governo, as mudanças visam "aprimorar o funcionamento da máquina administrativa pensando no melhor para o atendimento das demandas dos cidadão". A mensagem deve ser apreciada pelo Legislativo já nas próximas semanas.

A reforma cria ainda assessorias especiais, e deverá contemplar suplentes de deputado.

Veja como fica a estrutura completa do governo:

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GOVERNADORIA:

1. Casa Civil

2. Procuradoria-Geral do Estado

3. Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

4. Conselho Estadual de Educação



VICE-GOVERNADORIA:

1. Assessoria Especial da Vice-Governadoria



SECRETARIAS DE ESTADO:

1. Secretaria da Fazenda

2. Secretaria do Planejamento e Gestão

- Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará

3. Secretaria da Educação

4. Secretaria da Articulação Política

5. Secretaria das Relações Internacionais

6. Secretaria da Proteção Social

- Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo

7. Secretaria dos Direitos Humanos

8. Secretaria das Mulheres

9. Secretaria dos Povos Indígenas

10. Secretaria da Diversidade

11. Secretaria da Igualdade Racial

12. Secretaria da Saúde

13. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

- Polícia Civil

- Polícia Militar

- Corpo de Bombeiros Militar

- Perícia Forense do Estado do Ceará

- Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará

- Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública

14. Secretaria da Administração Penitenciária

15. Secretaria da Cultura

16. Secretaria do Esporte

17. Secretaria da Juventude

18. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior

19. Secretaria do Turismo

20. Secretaria do Desenvolvimento Agrário

21. Secretaria da Pesca e Aquicultura

22. Secretaria dos Recursos Hídricos

23. Secretaria da Infraestrutura

24. Secretaria das Cidades

25. Secretaria do Desenvolvimento Econômico

26. Secretaria do Trabalho

27. Secretaria do Meio Ambiente

28. Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário.

