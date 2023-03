Secretaria do Trabalho nomeia Raimundo Angelo para presidência do IDT

Raimundo Nonato Lima Angelo foi efetivado no cargo de presidente do Instituto Desenvolvimento do Trabalho (IDT). A nomeação foi feita pelo secretário do Trabalho, Vladyson Viana, e aconteceu na tarde desta terça-feira, 7.

“Temos o desafio de contribuir com o Estado para ampliar a empregabilidade, facilitando o acesso dos trabalhadores a diversos serviços, especialmente a intermediação de mão de obra”, afirmou Raimundo Angelo.

Ele assume no lugar de Vladyson, que ocupava o cargo antes de ser indicado pelo governador Elmano de Freitas (PT) para a Secretaria do Trabalho.

“Sabemos da importância da pauta do trabalho, nesse momento de consolidação da retomada da economia. Vamos trabalhar em parceria para geração de oportunidades e renda para os trabalhadores cearenses”, complementou o secretário do Trabalho.

