Bolsonaro admite que pegou 2º conjunto de joias sauditas: "Segui a lei, como sempre fiz"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que o segundo conjunto de joias sauditas foi incorporado ao acervo privado dele e disse que “seguiu a lei”. “Não teve nenhuma ilegalidade. Segui a lei, como sempre fiz”, declarou à CNN. O lote de acessórios continha uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um terço, que não tiveram os valores divulgados.

Quando questionado sobre o outro presente, que teria sido direcionado pela Corte Árabe à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-presidente negou que tivesse conhecimento. “Eu não pedi, nem recebi esses outros presentes”, reafirmou. O conjunto reúne um colar, um relógio, um anel e um par de brincos de diamante no valor estimado de 3 milhões de euros. Estes objetos foram retidos na Receita Federal.

De acordo com o decreto 4.344/2002, responsável por tratar a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República, todos os presentes dados em viagens devem ser enviados ao Departamento de Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República. Esse departamento analisa tanto a incorporação de presentes ao acervo pessoal do presidente da República quanto o acervo público da Presidência da República.

