Filho de Bolsonaro, Jair Renan ganha cargo no gabinete do senador Jorge Seif (PL)

O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 8, publica a nomeação de Jair Renan Valle Bolsonaro, filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, para exercer cargo comissionado no gabinete do senador Jorge Seif, eleito por Santa Catarina pelo mesmo partido do ex-presidente, o PL. A publicação informa que Jair Renan ocupará o cargo de Auxiliar Parlamentar Pleno (AP-07). Aliado de primeira hora do ex-presidente, Jorge Seif foi secretário nacional de Pesca e Aquicultura no governo Bolsonaro.

