PF afirma que investigação sobre joias ocorrerá sob segredo de Justiça

A Polícia Federal (PF) abriu nesta segunda-feira, 6, um inquérito para investigar a tentativa do governo Bolsonaro de trazer ilegalmente joias sauditas para o Brasil. A investigação ocorrerá em em sigilo na Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários da superintendência da corporação em São Paulo.

“A Polícia Federal informa que instaurou nesta segunda-feira inquérito policial para apurar ingresso irregular de joias de elevado valor, procedentes da Arábia Saudita, as quais foram retidas pela Receita Federal. A investigação será conduzida pela Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários da Superintendência em São Paulo”, declarou a PF em nota.

O inquérito tem um prazo de 30 dias para ser concluído, no entanto, o limite pode ser estendido caso seja necessário. A primeira etapa do processo de investigação consiste em ouvir depoimentos dos integrantes do governo que trouxeram as joias ao Brasil.

Horas antes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, solicitou ao diretor-geral da PF, o delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, a participação da PF no inquérito. Dino afirma que a ”forma como se apresentam” os fatos divulgados pela imprensa “podem configurar crimes contra a administração Pública”.

