Sarto contra Elmano no Ceará e as joias das arábias para Bolsonaro: Jogo Político #227

A passagem de ônibus em Fortaleza terá um significativo aumento, de R$ 3,90 para R$ 4,50, e o prefeito José Sarto (PDT) responsabiliza a falta de repasse do Governo do Estado. Repasses de R$ 3 milhões por mês deixaram de ser feitos. O governador Elmano de Freitas (PT) reagiu: "Lamento que o prefeito não fale exatamente toda a verdade dos fatos". O embate vem em momento no qual cresce o conflito dentro do PDT, de Sarto, entre partidários do apoio a Elmano e os que querem independência para fazer oposição — caso do prefeito.

No plano federal, o assunto são as joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita para Jair Bolsonaro (PL) e Michelle.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Júlia Duarte, repórter de Política, e Érico Firmo, editor e colunista.

