Auditor que apreendeu joias de Bolsonaro estrelou série sobre controle aduaneiro

O delegado da Alfândega da Receita Federal, auditor Mário de Marco Rodrigues Sousa, foi um dos fiscais que barraram as joias trazidas da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Mário ocupa o cargo no Aeroporto de Guarulhos e participou do reality "Aeroporto: Área Restrita", da Discovery.

A série se tornou conhecida atualmente por conta do youtuber Casimiro, que fez vídeos reagindo aos episódios. O delegado da Alfândega fala, em um dos episódios, que eles "trabalham muito com inteligência". O programa acompanha a rotina dos profissionais da alfândega. “A gente pesquisa os passageiros que estão embarcando, desembarcando, pesquiso histórico, pesquisa os voos", diz De Marco.

"A gente faz a seleção de todos os passageiros. Eles passam no aparelho de raio-x. Você traz ele para a vistoria direto caso você tenha dúvida ou caso você tenha razoável certeza de que seria algo que não possa."

O caso das Joias de Michelle

Na sexta-feira, 3, foi descoberta a tentativa de entrada ilegal no Brasil de joias avaliadas em R$ 16,5 milhões que seriam destinadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No mesmo dia, o ex-ministro Bento Albuquerque, que viajou ao Oriente Médio em outubro de 2021, admitiu que trouxe as joias para Michelle e um relógio, também de diamante, para Bolsonaro.

Porém, Albuquerque afirmou que era um pacote fechado e não sabia o que tinha dentro. "Nenhum de nós sabia o que eram aquelas caixas", disse. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela TV Globo.

As peças foram dadas à comitiva brasileira durante esta viagem ao Oriente Médio feita por alguns participantes do Governo de Jair Bolsonaro (PL). Albuquerque foi ao local representar o governo brasileiro na reunião de cúpula "Iniciativa Verde do Oriente Médio", realizada na capital daquele país.

As joias foram encontradas dentro da mochila de Marcos André Soeiro, militar e assessor de Bento na época. Os fiscais se depararam com a escultura de um cavalo de aproximadamente 30 centímetros, dourada, com as patas quebradas. Dentro dela, encontraram, ainda, o estojo com as joias trazidas para Michelle, acompanhadas de um certificado de autenticidade da marca Chopard.



