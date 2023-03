Camilo assume papel de articulador e participa de agendas com Elmano e ministros

O ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana (PT), participou de reuniões com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em agendas no Ministério da Educação (MEC) e em pelo menos outras duas pastas, em Brasília, nesta semana. Elmano e Camilo estiveram juntos com os titulares dos ministérios da Saúde e dos Transportes.



A recente movimentação indica um novo papel exercido por Camilo, que transcende o de ministro, como uma espécie de articulador na capital brasileira. A presença do cearense no MEC, uma das pastas mais importantes da administração federal, se torna uma ponte para o governo estadual debater temas de interesse do Ceará com outros atores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na última quarta-feira, 1°, Camilo e Elmano foram juntos ao Ministério dos Transportes e se reuniram com o ministro Renan Filho. “Conversamos sobre mobilidade e obras importantes para os cearenses, como a Transnordestina, a duplicação de trecho da BR-116 e a recuperação das rodovias federais”, escreveu o ministro em postagem feita nas redes sociais.

Estive na sede do Ministério dos Transportes em reunião com o titular da pasta, Renan Filho, e com o governador do Ceará, Elmano de Freitas. Conversamos sobre mobilidade e obras importantes para os cearenses, como a Transnordestina, (cont.) pic.twitter.com/HAoGx3LEL9 — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) March 1, 2023

No mesmo dia, ambos os cearenses estiveram com toda a equipe de secretários do MEC. Na pauta, trataram de temas como o "planejamento de políticas educacionais" como a do ensino médio em tempo integral e a garantia de conectividade nas escolas públicas.

Bom dia a todos e a todas! Acompanhado por todo o meu secretariado no Ministério da Educação, recebi hoje no MEC o governador do Ceará, Elmano de Freitas. pic.twitter.com/LxSEcUNOaz — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) March 1, 2023

Na terça-feira, 28, Camilo realizou a última agenda de trabalho do dia ao lado de Elmano e da ministra da Saúde, Nísia Trindade. “Em um primeiro momento, com a presença do governador do Ceará, conversamos sobre habitação de serviços e unidades assistenciais. Em seguida, acompanhados pelas equipes técnicas dos dois ministérios, assistimos a apresentação da Pesquisa de Demografia Médica no Brasil”, informou Camilo.

Já Elmano destacou ter tratado sobre parcerias com o Governo Federal para "ampliar os serviços oferecidos pelos hospitais regionais, como o do Vale do Jaguaribe, assim como as estratégias para implantar o tratamento contra o câncer nessas unidades".

Em audiência com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, conversamos sobre como está estruturada a rede estadual de saúde no estado e investimentos que foram feitos nos últimos anos. pic.twitter.com/xXn5M5PEJM — Elmano de Freitas (@elmanooficial) March 1, 2023

Há uma semana, Camilo esteve em Fortaleza. Numa das agendas, fez visita ao campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE) na Capital. Em outra, se reuniu com Elmano no Palácio da Abolição, sede do governo estadual.

Foi a primeira vez que o petista esteve no local desde que assumiu o MEC, no início deste ano. O ministro foi padrinho político de Elmano e o principal cabo eleitoral do correligionário na eleição do ano passado.

