Com PDT e "blocão" do PT no domínio, Assembleia define composição das comissões temáticas

O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PDT), oficializou nesta quarta-feira, 1ª, a composição das comissões temáticas da Casa. Pela quantidade de deputados estaduais, o PDT e o “blocão” liderado pelo PT tiveram ampla presença na maioria dos grupos. As força articulam para conseguir, cada uma, até seis presidências de colegiados.

O PDT, a maior bancada eleita, conseguiu vaga em todas as comissões. Nas que o número de parlamentares é maior, até 9 cadeiras, a legenda emplacou três deputados. Os pedetistas projetam manter a presidência de seis comissões, mesmo número da legislatura passada.

O líder da bancada, o deputado Guilherme Landim, acredita que Orçamento; Saúde; Viação e Transporte; Ciência e Tecnologia; Educação e Juventude devem ficar com a legenda. “Nós teremos seis presidências de comissões e vamos poder fazer parte com 30% dos membros em cada comissão. Nas principais, nós teríamos três vagas. O que está posto é que nós vamos pleitear, porque as eleições são feitas nas comissões”, ressaltou. Ele, por exemplo, deve voltar a ser o presidente da comissão de Saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O “blocão” liderado pelo PT deve ter espaço similar. Durante as negociações das comissões, foi anunciada a criação de um bloco de 15 deputados de sete partidos. As federações PT-PCdoB-PV e PSDB-Cidadania se uniram com os partidos PSD e PMN, com três e um deputado na Casa, respectivamente.

Votação na tarde desta quinta-feira, 2, deve confirmar Júlio César Filho (PT) como presidente da principal comissão da Casa, a de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). Tradicionalmente, é aplicada regra da proporcionalidade, em que o partido com maior número de parlamentares consegue a indicação.

“Nós vamos estar em seis comissões na presidência. O PDT vai ficar com quatro ou cinco. E está sendo composto um processo de garantir não só como membro efetivo, como garantir uma participação para todos que compõem a nossa Casa”, ressaltou De Assis Diniz (PT), líder do bloco.

Outras duas comissões serão criadas, após apreciação do plenário e finalização dos trâmites. São elas: Comissão de Turismo e Serviços e a Comissão de Proteção Social e Combate à Fome. As presidências dos grupos vão ser votadas até a segunda-feira da próxima semana, com expectativa de na terça-feira já estarem funcionando.



Confira a composição



Comissão de Constituição, Justiça e Redação

JÚLIO CÉSAR FILHO PT

DE ASSIS DINIZ PT

ALLYSON AGUIAR PCdoB

ROMEU ALDIGUERI PDT

ANTÔNIO GRANJA PDT

MARCOS SOBREIRA PDT

CARMELO NETO PL

FELIPE MOTA UNIÃO

LEONARDO PINHEIRO PROGRESSISTAS

Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação



SÉRGIO AGUIAR PDT

LARISSA GASPAR PT

ROMEU ALDIGUERI PDT

BRUNO PEDROSA PDT

DE ASSIS DINIZ PT

MISSIAS DIAS PT

CARMELO NETO PL

SARGENTO REGINAURO UNIÃO

AGENOR NETO MDB

Comissão de Fiscalização e Controle

AGENOR NETO MDB

CARMELO NETO PL

DE ASSIS DINIZ PT

JÚLIO CÉSAR FILHO PT

ALYSSON AGUIAR PC DO B

SÉRGIO AGUIAR PDT

ANTÔNIO HENRIQUE PDT

ROMEU ALDIGUERI PDT

FELIPE MOTA UNIÃO

Comissão de Defesa do Consumidor

FERNANDO HUGO PSD

GUILHERME LANDIM PDT

LARISSA GASPAR PT

JÚLIO CÉSAR FILHO PT

LIA GOMES PDT

QUEIROZ FILHO PDT

AGENOR NETO MDB

Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público



JEOVÁ MOTA PDT

DE ASSIS DINIZ PT

ROMEU ALDIGUERI PDT

CLÁUDIO PINHO PDT

JÚLIO CÉSAR FILHO PT

DAVI DE RAIMUNDÃO MDB

LEONARDO PINHEIRO PROGRESSISTAS

Comissão da Educação



CLÁUDIO PINHO PDT

EMILIA PESSOA PSDB

QUEIROZ FILHO PDT

JÔ FARIAS PT

LARISSA GASPAR PT

GUILHERME SAMPAIO PT

DAVID DURAND REPUBLICANOS

Comissão de Seguridade Social e Saúde (Proteção Social e Saúde)



GUILHERME LANDIM PDT

ALLYSON AGUIAR PC DO B

LIA GOMES PDT

LUCÍLVIO GIRÃO PSD

DRA.SILVANA PL

AGENOR NETO MDB

LEONARDO PINHEIRO PROGRESSISTAS

Comissão de Agropecuária

MISSIAS DIAS PT

AGENOR NETO MDB

ROMEU ALDIGUERI PDT

LEONARDO PINHEIRO PROGRESSISTAS

FELIPE MOTA UNIÃO

Comissão de Ciência e Tecnologia e Educação Superior



MARCOS SOBREIRA PDT

EMILIA PESSOA PSDB

ANTÔNIO HENRIQUE PDT

DAVI DE RAIMUNDÃO MDB

LUANA RIBEIRO CIDADANIA

Comissão de Defesa Social



LEONARDO PINHEIRO PROGRESSISTAS

JÚLIO CÉSAR FILHO PT

ROMEU ALDIGUERI PDT

DAVI DE RAIMUNDÃO MDB

SARGENTO REGINAURO UNIÃO

Comissão de Direitos Humanos



RENATO ROSENO PSOL

LARISSA GASPAR PT

LIA GOMES PDT

ALYSSON AGUIAR PC DO B

JÔ FARIAS PT



Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido



LUCINILDO FROTA PMN

RENATO ROSENO PSOL

LEONARDO PINHEIRO PROGRESSISTAS

ROMEU ALDIGUERI PDT

SARGENTO REGINAURO UNIÃO

Comissão de Viação, Transportes e Desenvolvimento Urbano



ANTÔNIO HENRIQUE PDT

LUCINILDO FROTA PMN

BRUNO PEDROSA PDT

NIZO COSTA PT

FIRMO CAMURÇA UNIÃO

Comissão da Infância e Adolescência



LUANA RIBEIRO CIDADANIA

LARISSA GASPAR PT

LIA GOMES PDT

JÔ FARIAS PT

AP. LUIZ HENRIQUE REPUBLICANOS

Comissão de Juventude

QUEIROZ FILHO PDT

JÚLIO CÉSAR FILHO PT

ANTÔNIO HENRIQUE PDT

EMILIA PESSOA PSDB

JÔ FARIAS PT

Comissão de Cultura e Esportes

EMILIA PESSOA PSDB

JEOVÁ MOTA PDT

LARISSA GASPAR PT

ALMIR BIÉ PROGRESSISTAS

RENATO ROSENO PSOL

Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca

STUART CASTRO AVANTE

QUEIROZ FILHO PDT

NIZO COSTA PT

CLAUDIO PINHO PDT

ALMIR BIÉ PROGRESSISTAS



Tags