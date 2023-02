"Às vezes nem lembrava que tinha esposa", diz Bolsonaro em discurso na igreja

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou em uma igreja nos Estados Unidos e afirmou que "às vezes nem lembrava que tinha esposa", se referindo à sua relação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante a gestão como chefe do executivo nacional. O desabafo se deu nesta quinta-feira, 23.

As informações são da coluna do Paulo Cappelli, no site Metrópoles. A igreja em questão se trata da New Hope Church, igreja evangélica em Orlando. Bolsonaro ainda questionou que pecado ele havia cometido para ter sido colocado no cargo de presidente.

“No começo, eu falo: ‘Meu Deus, qual foi o meu pecado? Para estar sentado nessa cadeira. Só problemas.’ Por vezes, companheiro, você nem lembra que tem esposa. É verdade. Você chega em casa, ela (Michelle) está dormindo ou, quando ela sai, eu que estou dormindo”, desabafou.

O ex-presidente ainda está nos Estados Unidos por tempo indefinido. Ele havia afirmado que voltaria para o Brasil em março, mas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que ele não deve voltar ao Brasil por agora, pois "precisa descansar mais". Michelle voltou ao Brasil no final de janeiro por conta do início do ano escolar da filha Laura, de 11 anos.



