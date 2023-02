Camilo faz primeira visita oficial ao Ceará como ministro da Educação

Ministro esteve no IFCE em Fortaleza nesta quinta-feira, 23, e participa de visita técnica no campus da Universidade Federal do Cariri (UFCA) na manhã desta sexta-feira, 24

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), esteve em Fortaleza na manhã desta quinta-feira, 23, em visita ao campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE) na Capital. No local, o petista conversou com estudantes e funcionários. O ministro disse ser uma prioridade apoiar os alunos e a instituição.



"Estou muito feliz pela minha primeira visita oficial ao Estado como ministro da Educação. Aceitei esse convite para contribuir com a educação do meu País. Poder visitar o IFCE, esse equipamento tão importante e que tem transformado a vida dos jovens do Ceará", disse Camilo.

De acordo com informações da agenda do Ministério da Educação (MEC), há ainda previsão de reunião com o governador Elmano de Freitas (PT) na parte da tarde, mas a assessoria do governo do Ceará disse que não havia confirmação do encontro entre os petistas.

O POVO confirmou ainda que está prevista uma visita técnica do ministro à Faculdade de Medicina no campus da Universidade Federal do Cariri (UFCA). O evento vai ocorrer na manhã desta sexta-feira, 24.

Colaborou Júlia Duarte



