Bolsonaro diz que Zambelli o traiu por fazer acordo com Moraes

Segundo fontes próximas do ex-presidente, Bolsonaro teve certeza que Zambelli o traiu pois soube que as redes sociais da deputada a foram devolvidas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter sido traído pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que supostamente fez um acordo com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

As informações são da coluna da Mônica Bergamo, para a Folha de S.Paulo, que contou que os interlocutores com quem Bolsonaro mantém contato direto no Brasil confirmaram as turbulências entre os políticos.

Segundo a coluna, o ex-presidente acredita que Zambelli fez um acordo com Moraes para que seus perfis nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Gettr, WhatsApp e Linkedin fossem liberados. Além de se ver livre da ameaça de ser presa.

A deputada estava com suas redes sociais bloqueadas desde novembro de 2022. No dia 6 de fevereiro, o ministro permitiu que Zambelli tivesse seus perfis de volta. Foi neste momento em que Bolsonaro teve certeza de que foi traído.

Na decisão em que desbloqueou os perfis dela no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Gettr, WhatsApp e Linkedin, o magistrado afirma que houve "a cessação", por parte de Zambelli, "de conteúdos revestidos de ilicitudes e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral".

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Zambelli afirmou: "Liguei (para Alexandre de Moraes) e mandei um email. Alguns dias depois, minha rede foi devolvida, pode ter sido um gesto. Estou à disposição dele para conversar. Porque ele vai ser um alvo do PT daqui a pouco. O PT não vai se contentar em indicar somente os dois ministros que vão se aposentar".

De acordo com as fontes próximas ao ex-presidente, as reações de Bolsonaro à situação pareciam exageradas e chegaram a ser consideradas “paranoia”, pois sempre desconfiava de tudo e de todos ao seu redor, confiando apenas em seus filhos.

A própria deputada falou sobre desconfiança em relação ao ex-presidente. Ainda durante a entrevista, Zambelli disse que não tem mais Bolsonaro como uma prioridade.

"Eu tinha o papel de defender Bolsonaro e o governo, qualquer um que os atacasse tinha que virar um alvo meu. Nesta legislatura, Bolsonaro não é mais presidente, então nosso alvo tem que ser Lula, seus feitos e desfeitos", afirmou.



