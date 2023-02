O POVO News: Zambelli critica Bolsonaro; ex-presidente diz que deputada o traiu

A edição traz novas informações sobre as críticas e desconfianças que vem pairando entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo

O programa O POVO News realiza nesta quinta-feira, 23, sua 37ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre o novo confronto entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), em que ele afirma que Zambelli o traiu e ela tece críticas ao ex-presidente.

Assista ao vivo:

Além disso, a edição traz informações sobre a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 11 ministros para discutir as consequências da tragédia no litoral Norte de São Paulo.

O programa contará com três convidados para falar sobre os desastres em São Paulo: Leonor Macedo, jornalista que esteve lá e foi afetada pelas enchentes e desabamentos. Arthur Rollo, doutor e mestre em defesa do consumidor, que falará sobre a questão do preço dos alimentos nos locais afetados, e o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), que está articulando pela votação da sua proposta que prevê a criação de um fundo permanente destinado à contenção de desastres.

Nesta quinta-feira, 23, o programa discute a vitória da escola Imperatriz Leopodinense no Carnaval 2023 e a história de Lampião, tema do desfile da campeã, com o jornalista do O POVO Clóvis Holanda.

A programação de hoje do O POVO News ainda conta com notícias sobre futebol. O jornalista do O POVO Mateus Moura falará sobre a estreia do Fortaleza na Libertadores, além de citar a vitória do Sport, que atropelou o Bahia, na Copa do Nordeste.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a criação de um Grupo de Trabalho para discutir o combate a discursos de ódio, a defesa de Lula para a regulação das plataformas digitais em carta à Unesco, e a suspensão das vendas de carne bovina à China. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



