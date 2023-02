Pesquisa Quaest: Lula tem 65% de aprovação e governo alcança 40% de avaliação ótima ou boa

A primeira pesquisa Genial/Quaest de 2023, divulgada nesta terça-feira, 14, mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 65% de aprovação dos brasileiros e que 40% dos entrevistados consideram sua gestão boa ou ótima.

Cerca de 33% dos brasileiros questionados durante a pesquisa ainda afirmaram considerar a atual administração melhor do que esperavam. Resultado é um ponto percentual a mais do que o obtido nos primeiros dias do governo Bolsonaro, em 2019. Já 38% dizem que não é melhor nem pior e 18% avaliam como pior do que esperavam.

Além disso, 62% dos nordestinos, 44% das mulheres e 47% dos eleitores com renda até dois salários-mínimos aprovam o governo de Lula.

A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 13 de fevereiro, com 2.016 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de 2,2 pontos.

Índices de satisfação da gestão de Lula em 2023:

40% consideram boa ou ótima

24% consideram regular

20% consideram negativa

16% não souberam ou não responderam chegou



Outro grande índice de aprovação do governo de Lula é dos brasileiros que só fizeram até o ensino fundamental, com 49%

Os menores índices de aprovação estão no Centro-Oeste (29%), na população masculina (37%), entre os brasileiros com ensino médio completo ou incompleto (34%) ou que têm renda familiar acima de cinco mínimos (35%).

Colocando Lula e Bolsonaro em comparação, 60% dos entrevistados dizem que o governo atual será melhor do que o anterior; 8% acham que será igual; e 17% afirmam que será pior.

Os eleitores entrevistado ainda responderam o que pensam do Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual Lula é filiado: 36% se dizem pró-PT; 37% se identificam como antipartidários e 28% se declaram anti-PT.



