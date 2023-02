O POVO News: Bolsonaro reconhece o risco de ser preso quando voltar ao Brasil

A edição traz novas informações sobre o início da 6° fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os ataques antidemocráticos no dia 8 de janeiro, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no Mundo.

O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 14, sua 34ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz detalhes da entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Wall Street Journal, em que ele reconhece a possibilidade de ser preso: "Uma ordem de prisão pode surgir do nada". Ele também questionou objetivo golpista dos ataques do último dia 8 de janeiro: "Golpe, que golpe? Onde estava o comandante? Onde estavam as tropas, onde estavam as bombas?".

Assista ao vivo:

Além disso, a edição também traz informações sobre mudanças no programa Bolsa Família, que serão anunciadas na próxima semana pelo presidente Lula (PT), ida do presidente do Banco Central Campos Neto para explicar taxa de juros, e decisão do Governo Federal de liberar entrada de embarcações na terra Yanomami para retirada de garimpeiros.

Teremos ainda uma entrevista com a deputada estadual Dani Balbi (PCdoB-RJ), que apresentou uma proposta de criação de cotas para pessoas trans em universidades públicas do Rio de Janeiro.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a viagem de Lula para Sergipe, para anunciar obras em estradas. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e o jornalistas do O POVO, Henrique Araújo.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



