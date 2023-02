Projeto de lei cria cotas para pessoas trans nas universidades públicas do Rio

Caso seja aprovada, a norma será aplicada Universidade do Rio de Janeiro (Uerj) e na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf)

Projeto de lei apresentado pela primeira deputada transexual da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Dani Balbi (PC do B), prevê a reserva de vagas para pessoas transexuais nas universidades públicas do Rio de Janeiro. A proposta foi apresentada nesta terça-feira, 14.

Balbi explica que 0,7% dos brasileiros são transgêneros, e que apenas 0,1% está matriculado em uma rede de ensino superior. Os dados coletados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), publicada na Nature Scientific Reports, em 2021.

No Twitter, a deputada mencionou que enfrentará uma batalha árdua para garantir que o sonho seja realizado, e comemorou o engajamento dos usuários da rede com a hashtag #cotasparatrans. "Chegamos em terceiro lugar nos TT's com a hashtag #CotasParaTrans e encerramos esse incrível movimento protocolando o PL. Isso é um recado: nós, pessoas trans e travestis, ocuparemos TODOS os espaços. E estamos apenas começando essa luta", escreveu.

