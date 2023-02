Mesa de negociação com servidores estaduais deve ser criada em março

Representantes dos servidores públicos participarão de negociação do reajuste salarial com criação da Mesa Estadual de Negociação Permanente (Menp)

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) deve instaurar a Mesa Estadual de Negociação Permanente (Menp) no início do mês de março. A secretaria se reuniu com servidores públicos, nessa quarta-feira, 15, e decidiu pelo envio dos nomes de representantes da categoria ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), para oficializar quem serão os participantes das negociações de reajuste salarial.

Segundo a secretária do Planejamento e Gestão, Sandra Machado, a ideia é que a Menp esteja instalada até a primeira semana de março.

“A Mesa Central traz a descrição das pautas maiores e gerais, enquanto as mesas setoriais oportunizam cada categoria a discutir as suas pautas específicas”, explica a secretária.

Durante a reunião, a secretaria pediu que os sindicatos enviem nomes dos representantes que devem participar da Mesa Estadual de Negociação Permanente (Menp), com a indicação dos titulares e suplentes que comporão a Mesa Central de Negociação. Assim como a indicação dos titulares e suplentes das mesas setoriais do Ceará.

Ao receber os nomes dos representantes, a Seplag encaminha ao governador Elmano de Freitas. A Mesa Estadual de Negociação Permanente (Menp) é instaurada após a aprovação dos nomes pelo governo estadual.

Representantes do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec) e outras entidades de servidores públicos do Ceará devem decidir os participantes das negociações.

Participaram do encontro de quarta 52 pessoas de 23 sindicatos. Entre eles, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Ceará (Mova-se) e a Associação dos Servidores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Asseec), que vêm realizando encontros entre os membros para entender o momento fiscal do Governo e fortalecer a solicitação da concessão de aumento.

Ainda em 2022, o sindicato dos servidores das áreas de educação e cultura (Apeoc) afirmou que o principal pedido da categoria é o reajuste de 14,95% para toda a carreira do magistério, com retroatividade.

“Eu acredito que nós precisamos reforçar a dignidade dos nossos servidores. Precisamos trabalhar para construir um diálogo justo e igualitário. Aqui, na minha função atual, vocês podem contar com essa intenção e essa ação e acredito que o governador Elmano é sensível a manutenção desse diálogo”, afirmou a secretária Sandra Machado em reunião.

A Mesa Central de Negociação Permanente (Menp) será constituída por cinco membros efetivos e cinco suplentes de cada bancada.

A bancada do Governo deve ser composta por representantes da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Procuradoria Geral do Estado (PGE), além de dois indicados do Gabinete do Governador. Já a bancada dos servidores é composta pelos indicados do Fuaspec. A secretaria executiva da Menp é de responsabilidade da Seplag.

As mesas setoriais são formadas também por cinco membros efetivos de cada bancada, sendo a bancada do Governo formada por membros da secretaria setorial específica e a bancada dos servidores formada por representantes da categoria.

Confira as entidades que participaram da reunião:

Sindicato dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Sindagri)

Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Ceará (Sinvet)

Sindicato dos Trabalhadores na Área de Trânsito do Estado do Ceará (Sindetran-CE)

Sindicato de docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece)

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará (Mova-se)

Associação dos Servidores da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Asseec)

Associação dos Servidores da SDA (Asseda)

Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf)

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaude)

Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará (Senece)

Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Estado do Ceará (Sindiperitos)

Associação dos Servidores da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Asstds)

Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-Ce)

Sindicato dos Servidores da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (Sindsop)

Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Estudos, Pesquisas e Assistência ao Bem-Estar da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará (Sintbem)

Sindicato de Docentes da Universidade Regional do Cariri (Sindurca)

Sindicato dos Odontologistas do Ceará (Sindiodonto)

Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindasp)

Associação Cearense de Criminalística (Acecrim)

Associação dos Servidores da Seplag (Asseplag)

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico no Estado do Ceará (SIMEC)

Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará (Sinsempece)

Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará (Sasec)



