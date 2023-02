Seplag se reúne com servidores públicos para discutir reajuste salarial

Está marcada para esta quarta-feira, 15, uma reunião da Mesa Estadual de Negociação Permanente entre os servidores públicos e a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag). A pauta do encontro deve ser a negociação do reajuste salarial da categoria.

A demanda ainda está em aberto e, conforme confirmou a titular Sandra Machado ao O POVO, ainda não há definição de percentual e nem data para o reajuste. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Ceará (MOVA-SE) e a Associação dos Servidores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Asseec) vem realizando encontros entre os membros para entender o momento fiscal do Governo e fortalecer a solicitação da concessão de aumento.

Na sexta da semana passada, os grupos se encontraram com Waldemir Catanho, anunciado como secretário de articulação política. "O MOVA-SE ressaltou a importância do estudo sobre os valores, receita e despesas do estado com intenção de qualificar o debate sobre a barganha do percentual referente ao reajuste salarial dos servidores", afirma o sindicato por meio de comunicado.

Em 2021, um projeto de lei com a correção salarial dos funcionários do Estado foi aprovado junto com o orçamento de 2022. Foi aprovado o reajuste de 10,74% no salário dos servidores públicos estaduais, em duas parcelas, metade em janeiro e metade em maio. O orçamento aprovado para este ano, no entanto, não especifica o reajuste. A ex-governadora Izolda Cela (sem partido) confirmou, na época, que a demanda ficaria para Elmano negociar.

O Governo já anunciou que vai conceder o reajuste salarial do piso dos professores. A medida deve cumprir com o reajuste anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), na índice de 14,95% do piso, cujo valor foi a R$ 4.420,55.