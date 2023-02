Petista responde a críticas a reforma de Elmano e ironiza aliados de RC pela Taxa do Lixo

A votação das mensagens do governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa coloca em confronto a base aliada estadual e os apoiadores do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), ligados ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Um dos questionamentos da ala oposicionista do PDT é ao aumento de cargos na reforma administrativa, ao mesmo tempo em que se propõe aumentar imposto. "Acredito que a população que acompanha nosso trabalho aqui na Casa não vai compreender como é que se aumenta imposto e para completar ainda se cria cargo", disse Queiroz Filho, que foi chefe de gabinete de RC.

Outro dos que criticaram o pacote econômico de Elmano foi Antônio Henrique, ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Ele foi um alvo preferencial da deputada petista Larissa Gaspar, que defendeu as medidas de Elmano. Larissa e Antônio Henrique eram vereadores até o mês passado e assumiram mandatos de deputados.

"Aí me admira inclusive o meu ex-presidente da Câmara, vereador, hoje deputado Antônio Henrique, querer protelar o debate dessa reforma, se lá na Câmara nem os requerimentos de audiência pública eram colocados em pauta, porque não se queria discutir com a população. Não ia nem para pauta, não era nem lido na pauta. Aí agora mudou de casa legislativa, muda o comportamento. Acho interessante", disse a parlamentar.

Taxa do Lixo

Ela mencionou ainda a forma como foi aprovada a Taxa do Lixo, em dezembro, na Câmara de Fortaleza. "Houve uma verdadeira dança das cadeiras. Tira vereador titular, bota suplente, muda de novo, traz o suplente porque o titular vai votar contra, sai, tira licença, vem o suplente que vai votar a favor. Mexe nos valores dos cargos da Prefeitura. Mudou-se o valor do titular do Procon para equiparar a secretário. No outro dia, após a votação, o vereador que votou favorável foi presenteado adivinhem com o que, colegas deputados. Com a nomeação de secretário do Procon. Quanto vale seu voto na Taxa do Lixo? Um cargo de secretário de Fortaleza. Bonito isso, não é, presidente. É republicano isso? Trocar voto por cargo? Não é adequado, não é republicano".

Antônio Henrique pediu a palavra e afirmou que Larissa "não fala 100% a verdade". Ele argumentou que por muitas vezes concedeu a vereadores aquilo que tinham direito regimentalmente.

Sargento Reginauro (União Brasil), outro ex-vereador que acaba de chegar à Assembleia, referendou a defesa de Antônio Henrique e disse que vários requerimentos dele foram pautados.

Impacto financeiro

Sobre a proposta, Larissa afirmou que a reforma administrativa terá impacto de 0,03% do orçamento, o que representa menos de R$ 12 milhões.

