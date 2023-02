Na mira de CPI, Enel estaria com venda de concessão no Ceará "bastante avançada", diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou o processo de venda envolvendo as operações da Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Ceará. De acordo com o petista, as negociações acerca do processo estão “bastante avançadas”. Declaração acontece no momento em que CPI da Enel na Assembleia Legislativa já tem assinaturas suficientes para ser instalada.



O governador disse ainda não ter conhecimento de qual será a empresa que assumirá a concessão de energia elétrica do Estado. “A informação que tenho é de que (a venda) tem negociações bastante avançadas. Qual a empresa (irá assumir) eu não sei, porque é uma regra sigilosa entre eles", disse Elmano durante evento na Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), nesta quinta-feira, 9.

Questionado sobre avaliação da atuação da Enel no Ceará, Elmano disse que espera que a nova empresa atenda às necessidades da população cearense. "Precisamos de uma melhoria no serviço de energia, seja para as residências ou seja para o setor produtivo”, concluiu.



Antes da fala do mandatário, a Enel enviou fato relevante ao mercado. No texto, a empresa afirma que deu início aos procedimentos de análise e prospecção para possível concessão do controle acionário da Companhia e que, "oportunamente, avaliará manifestações de interesse".

Sobre a CPI, a enel afirma que está aberta ao diálogo com as autoridades para esclarecer todos os questionamentos.

