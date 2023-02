Camilo Santana anuncia liberação de R$ 250 milhões para 1.236 obras escolares no País

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), usou as redes sociais na última quinta-feira, 9, para divulgar a liberação de investimento de mais de R$ 250 milhões para dar continuidade a 1.236 obras escolares de educação infantil e fundamental, além de projetos de quadras esportivas.

Segundo informou o ministro, os pagamentos serão feitos via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e atenderão a estados e municípios. O governo federal informou que as obras abrangem as cinco regiões e as 27 Unidades da Federação.

“Essa é uma determinação do presidente Lula para garantir que todas as obras da Educação sejam concluídas. Em breve, o presidente irá anunciar um grande pacto de retomada das obras que estão paralisadas em todo país”, complementou Camilo.



Nos próximos dias, o presidente Lula (PT) deve anunciar um pacto de retomada da execução de obras e projetos paralisados. “Existem obras paralisadas há 15 anos, há dez anos, que podem ser recomeçadas agora, porque já têm projetos aprovados, porque já estão semiacabadas. O dado concreto é que a gente vai tentar concluir tudo aquilo que ficou parado", disse Lula nesta semana.

