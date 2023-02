Elmano rebate críticas à reforma administrativa: "Secretariado mais técnico da história"

O governador afirmou estar aberto ao diálogo com a oposição, no entanto, reforçou a necessidade de que as críticas tenhampertinência

O governador Elmano de Freitas (PT) rebateu críticas de opositores que acusaram a gestão de criar novos cargos, a partir da reforma administrativa, para acomodar aliados. O governador defendeu que as indicações envolvem questões políticas, mas também quadros técnicos. Para Elmano, o atual secretariado é um dos "mais técnicos da história" do Ceará.



“Primeiro é olhar o perfil das pessoas escolhidas. Pessoas que dominam suas áreas, com capacidade de liderança. O que nós fizemos e, evidentemente, o que é mais do que comum, foi conciliar as forças políticas que ganharam a eleição com os quadros técnicos que nós temos. Provavelmente, temos o secretariado mais técnico da história do Estado”, disse nesta quinta-feira, 9.

O governador afirmou estar aberto ao diálogo com a oposição, no entanto, reforçou a necessidade de que as críticas tenham embasamento. “Devemos ouvir críticas com tranquilidade, agora temos que ver se a crítica tem pertinência. Estamos tomando medidas administrativas para reduzir as despesas do Estado em R$ 300 milhões. Estamos fazendo o dever de casa”, comentou.

O petista comentou ainda o pedido de autorização de empréstimo junto ao Banco do Brasil, no valor de até R$ 900 milhões, para amortização de dívida. “Estamos fazendo uma operação de crédito para alongar a dívida do Ceará, que não tem nenhum atraso. O Ceará é referência, porque pagamos em dia”, afirmou.

O governador pediu ainda que a oposição sugira modificações e aprimoramentos em projetos enviados ao Legislativo. “Eu, como deputado, apresentava emendas aos projetos de um governo do qual era base. Espero que a oposição possa fazer a crítica e sugerir alterações daquilo que ela considera importante; Estaremos abertos a ouvir”, concluiu.



Recentemente, opositores declarados de Elmano, como o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e o secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (UB), fizeram uma série de críticas a parte dos projetos enviados pelo governo à Assembleia; dentre eles a reforma administrativa.

Almoço com deputados

Nesta sexta-feira, 10, Elmano irá se reunir com deputados estaduais para um almoço, no qual deve discutir questões relacionadas ao tramite de matérias enviadas à Alece durante sua gestão. O petista comentou a expectativa para o encontro com os parlamentares.

"Amanhã é uma gentileza da nossa parte para com os deputados, achando que devemos fazer gestos para nutrir uma relação positiva. E relação positiva não quer dizer que não possa ter crítica e posicionamento divergente (...) A discordância nos faz melhorar. Não quero nem que deputado da base só diga 'sim'. Quero deputado que proponha o que podemos melhorar. O almoço é para abrir esse canal".



