Bolsonaro afirma que quer voltar ao Brasil "nas próximas semanas"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que tem intenção de voltar ao Brasil "nas próximas semanas" e exercer "oposição crítica, mas construtiva" ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A afirmação foi feita em entrevista no podcast "The Charlie Kirk Show", apresentado pelo militante conservador americano Charlie Kirk.

Bolsonaro afirmou que deve continuar na política, pois é onde ele “se descobriu”. “Tenho que continuar na política. É aquilo [a atividade] na qual me descobri, um pouco tarde, talvez”, disse.

O antigo chefe de Estado brasileiro acrescentou que se sente obrigado a ser uma liderança de direita, por ausência de outros nomes para a posição no País. “Por ausência de lideranças de direita no Brasil, me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo”, afirmou.

Segundo ele, a vitória na eleição de 2018 foi um momento transformador para o movimento conservador no país. “O Brasil não tinha direita. Eu consegui juntar esse povo todo, falar dos valores e da importância deles para o futuro do Brasil. É uma massa muito grande que fará a diferença em eleições futuras”, destacou.

Bolsonaro ainda mencionou estar sendo tratado bem no país e que tem sido bem-vindo "principalmente pela comunidade brasileira", e explicou sua viagem para o país.

“A minha intenção de vir para cá é ficar afastado do início do governo que assumiu agora. Eu sabia que seria bastante conturbado e eu não queria ser acusado de colaborar com uma forma desastrada de começar aquele governo”, justificou.

Bolsonaro é investigado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que apura a "instigação e autoria intelectual" dos atos antidemocráticos realizados em Brasília no dia 8 de janeiro.

Ainda na sexta-feira, participou de um encontro promovido pelo grupo de tendência conservadora criado por Kirk, Turning Point USA (TPUSA), em Miami, Flórida. Bolsonaro está alojado na cidade desde o dia 30 de dezembro de 2022, quando que deixou o Brasil logo antes de seu mandato como presidente terminar.

Charie Kirk, de 29 anos, é defensor de Donald Trump e foi um dos indivíduos que disseminou a teoria da conspiração sobre a suposta fraude nas últimas eleições presidenciais americanas. Kirk também apoiou as manifestações que levaram à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a Turning Point USA (TPUSA), patrocinou anúncios nas redes sociais com informações falsas sobre a imunização durante a pandemia da Covid-19.

Assista algumas partes da entrevista abaixo:

