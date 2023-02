O POVO News: Terremoto na Turquia causa destruição e mata mais de 2 mil pessoas

A edição traz informações sobre o terremoto de magnitude 7,8 que causou mais de 2,7 mil mortes na manhã desta segunda-feira, 6, e outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo.

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 6, sua 27ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre o terremoto de magnitude 7,8 que causou mais de 2,7 mil mortes na manhã desta segunda-feira, 6. Na esfera política, comenta sobre a posse de Aloizio Mercadante no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A programação do O POVO News desta segunda ainda conta com a repercussão do Grammy’s, premiação musical que ocorreu na noite deste domingo, 5. O programa ainda traz uma entrevista exclusiva com Eugenio Scannavino, médico e diretor da ONG Saúde e Alegria, sobre a situação do povo Yanomami, assim como a fuga de garimpeiros de seus territórios.

No cenário nacional, o O POVO News traz informações sobre o naufrágio na Baía de Guanabara, que ocorreu neste domingo, 5.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a pretensão de Arthur Lira (Progressistas) de criar um grupo para discutir reforma tributária e a declaração de Michelle Bolsonaro sobre não ter interesse em ser candidata.

Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Assista ao vivo:

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO













