Elmano reúne deputados e prepara base para primeiras votações na Assembleia

O governador Elmano de Freitas (PT) reuniu mais de 30 dos 46 deputados estaduais, e mais secretários de Estado e a vice-governadora Jade Romero (MDB). O encontro é mais uma sinalização ao Poder Legislativo, depois que o governador foi na semana passada levar a mensagem na abertura dos trabalhos na Casa.

Está prevista para esta semana a chegada de propostas do governo, como reforma administrativa, mutirão de cirurgias e campanha contra a fome.

"Momento de mostrar que estamos em constante diálogo com os parlamentares para que, juntos, possamos desenvolver projetos que promovam o desenvolvimento do nosso estado, sempre com o olhar mais atento para a população mais carente", publicou o governador no Twitter.

