Após deixar Presidência, Bolsonaro perde mais de 300 mil seguidores no Instagram

Dados divulgados pela ferramenta Crowdtangle, do Facebook, apontam que entre os meses de dezembro e janeiro, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) perdeu mais de 300 mil seguidores no Instagram. A pesquisa mostrou que no mês de dezembro, ao menos 281 mil perfis deixaram de acompanhar o então presidente na plataforma. A ferramenta também indicou que os números continuam caindo, visto que nos primeiros dias de fevereiro de 2023, Bolsonaro perdeu cerca de 24 mil seguidores.

O ex-mandatário já liderou as plataformas digitais brasileiras, no entanto, sua popularidade no meio está cada vez menor. Bolsonaro e seus apoiadores dominavam as discussões políticas nos veículos digitais, o que acabou contribuindo com a disseminação de fake news nesses canais e mentiras relacionadas ao processo eleitoral brasileiro.

Mesmo após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, as plataformas digitais não suspenderam a divulgação de propagandas golpistas. A plataforma Telegram foi multada em R$ 1,2 milhão por descumprir as ordens determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que ordenou o bloqueio do canal do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O Telegram recorreu da decisão, todavia, não se isentou de pagar o valor.

Em reportagem exibida no Fantástico neste domingo, 5, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), afirmou neste domingo que as autoridades precisam aprovar uma nova legislação que impeça o impulsionamento de postagens antidemocráticas na internet, devido à fragilidade das plataformas em combater esse tipo de conteúdo.

O Marco Civil regula as redes sociais no Brasil desde 2014, todavia, não responsabiliza as plataformas pelas publicações realizadas por terceiros, com exceção dos casos de descumprimento de ordens judiciais.



