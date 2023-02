Capitão Wagner prega boa relação com Elmano e projeta eleições de 2024

O secretário da saúde de Maracanaú e ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) defendeu uma boa “relação institucional” com o governador Elmano de Freitas (PT) enquanto estiver à frente da saúde do município e projetou que a gestão na secretaria refletirá nas eleições de 2024. As declarações foram dadas no evento de apresentação oficial de Wagner no cargo, nesta segunda-feira, 6, em Maracanaú.

“Aqui a gente não vai fazer política partidária, e sim política pública”, declarou ao comentar a relação com o governo do petista que o derrotou na eleição de outubro do ano passado. Segundo Wagner, as críticas por inexperiência proferidas por seus opositores são “legítimas”, mas a relação com o Estado se dará de forma institucional e respeitosa.

“Não acredito que o governador que ganhou a eleição, inclusive, aqui (em Maracanaú) vá prejudicar o município. Tudo que for direito de Maracanaú, vamos cobrar junto à secretaria e ao Ministério da Saúde. Aqui, a política partidária vai ficar para a época das eleições”, reforçou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado se a secretaria seria uma resposta às críticas recebidas por não ter experiência no Executivo e se a questão tinha também um viés eleitoral, Wagner acenou positivamente.

“Acaba tendo. Uma coisa acaba refletindo na outra. Se eu faço uma boa gestão, na época da eleição vou poder apresentar dados e as pessoas não mais poderão criticar a falta de experiência. Assim como se eu fizer uma péssima gestão, vai refletir negativamente na eleição", comentou, acrescentando que poderia ficar "acomodado esperando a eleição de 2024 para aparecer, mas prefiro assumir o desafio”, concluiu.

A informação acerca da ida de Wagner para a pasta de Saúde em Maracanaú foi confirmada, em primeira mão, ao O POVO, no mês passado, por fontes ligadas a Wagner e a Roberto Pessoa (UB), prefeito do município. Uma das principais críticas que Wagner recebeu durante suas campanhas à Prefeitura de Fortaleza e, mais recentemente, ao Governo do Estado, foi a falta de experiência administrativa, tendo em vista que sua trajetória política é ligada ao Poder Legislativo.



Com informações da repórter Júlia Duarte

Tags