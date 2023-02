Sarto faz giro em Brasília e se reúne com parlamentares, inclusive Girão e Fernanda Pessoa

Dos senadores pelo Ceará em exercício, Sarto só não publicou foto com Cid Gomes (PDT), do mesmo partido que ele. O prefeito pretendia ter encontro com o ministro Camilo Santana, mas também não divulgou foto com o petista

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) fez giro em Brasília para se reunir com autoridades nacionais, cearenses e bancadas de partidos na Câmara dos Deputados. O pedetista foi a Brasília na quinta-feira, 2, para acompanhar a posse do deputado André Figueiredo na presidência do PDT Nacional.

Sarto aproveitou a viagem para se reunir com bancadas cearenses dos partidos PDT e PSD na Câmara dos Deputados para discutir emendas parlamentares e recursos para Fortaleza. Também esteve com o coordenador da bancada do Estado, Júnior Mano (PL).

Dia de reuniões com as bancadas federais cearenses do PDT e PSD, em busca de emendas parlamentares e recursos para a nossa Cidade. Temos trabalhado fortemente para fazer de um Fortaleza um lugar cada vez melhor para se viver. pic.twitter.com/l3AzesEbCv

February 2, 2023

Em publicação, o prefeito disse que se reuniu também com o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Sarto afirmou que ainda se reunirá com alguns ministérios brasileiros para pedir recursos para a capital cearense.

“Eu vou visitar alguns ministros que me deram o privilégio de na campanha passada nos apoiar. É apenas uma visita de cortesia ao ministro Flávio (Dino, Ministro da Justiça) e a ministra Marina (Silva, Ministra do Meio Ambiente) para agradecer pelo passado”, publicou Sarto. Na quinta-feira, o prefeito havia falado que tinha pedido horário para encontrar o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Disse que pretendia um rápido encontro de cortesia e aguardava resposta. Até a publicação desta matéria, Sarto não publicou foto com o ministro.

O prefeito deve estar de volta a Fortaleza na madrugada deste sábado, 4, e disse estar na capital federal para procurar os senadores e os ministérios para buscar recursos para o custeio da saúde, da educação e da assistência social.

Sarto também apareceu em foto e vídeo ao lado do senador cearense Luis Eduardo Girão (Podemos-CE), a quem agradeceu pela gentileza do senador por recebê-lo. O pedetista disse que passou “as preocupações de Fortaleza” ao senador.



Dando sequência à agenda em Brasília, estivemos reunidos hoje com o senador Eduardo Girão. Durante o encontro, ele reforçou compromisso com a nossa Cidade e garantiu que está à disposição para contribuir com o trabalho que temos realizado em Fortaleza. pic.twitter.com/YVjD6pV0GD — Sarto (@sartoprefeito12) February 3, 2023

Sarto ainda prestigiou a senadora em exercício Augusta Brito (PT) e escreveu: “Contamos com sua parceria e interlocução para beneficiar Fortaleza”. Dos senadores pelo Ceará, Sarto só não publicou foto com Cid Gomes (PDT), do partido dele.

No Senado Federal, em audiência com a senadora Augusta Brito (@augustabritoce), desejando sucesso nos trabalhos e reforçando que contamos com sua parceria e interlocução para beneficiar Fortaleza. pic.twitter.com/0YF6Hb0WSq — Sarto (@sartoprefeito12) February 3, 2023

A deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) também se reuniu com o chefe do Executivo municipal, na manhã desta sexta-feira, 3. Em publicação com a parlamentar, Sarto escreveu que Pessoa "tem a missão de representar nosso Ceará na Câmara”.

Estive reunido nesta manhã com a deputada federal Fernanda Pessoa, com quem convivi por muitos anos na Assembleia Legislativa e agora tem a missão de representar nosso Ceará na Câmara. pic.twitter.com/YaiFvXNzgx — Sarto (@sartoprefeito12) February 3, 2023





