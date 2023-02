Digitais encontradas pela PF em "minuta do golpe" podem desmentir depoimentos de Anderson Torres

A Polícia Federal encontrou várias digitais no documento do decreto para alterar o resultado das eleições, a chamada "minuta do golpe", encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Caso a investigação identifique a digital de outras autoridades além da de Anderson, as declarações do ex-ministro poderão ser desmentidas.

As informações são da coluna do jornalista Valdo Cruz para o portal G1, publicada nesta sexta-feira, 3. Segundo depoimento de Torres para a PF, ele recebeu a minuta do golpe de uma pessoa desconhecida e iria triturá-la, pois não tinha importância.

Foram detectados "fragmentos de digitais de diversas pessoas" que tocaram no documento. No momento, a investigação está tentando identificar estas digitais encontradas para descobrir novas informações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres prestou depoimento por cerca de dez horas à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 2, e negou ter escrito a minuta golpista apreendida na sua casa. Ele também negou ter conversado sobre o documento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Anderson Torres está preso preventivamente por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) na investigação sobre o papel de autoridades públicas nos atos golpistas na Praça dos Três Poderes.

O ex-ministro disse que "não tem ideia" de quem elaborou a minuta e que acredita ter recebido o documento em seu gabinete no Ministério da Justiça.



Sobre o assunto Preso por descumprir medidas do STF, Silveira tem prisão mantida após audiência

Marcos do Val diz que vai pedir afastamento de Moraes do inquérito dos atos antidemocráticos

Anderson Torres depõe por 10 horas à PF e diz não saber quem fez minuta golpista

Denúncia de Marcos do Val é novo capítulo de movimentos golpistas

Valdemar afirma à PF que desconhece detalhes de minuta golpista

Tags