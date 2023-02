O POVO News: CGU vai revisar 234 sigilos impostos por Bolsonaro

A edição traz informações sobre a análise de 234 casos de sigilo impostos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que será feita pela Controladoria-Geral da União (CGU) e outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no Mundo.

A programação do O POVO News desta sexta ainda conta com a repercussão da investigação sobre a "minuta do golpe" e o depoimento de Anderson Torres, assim como as declarações do senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre inquéritos dos atos democráticos.

No cenário mundial, o O POVO News trará informações sobre um balão Chinês detectado pelo Pentágono, que sobrevoa a cidade de Billings, no estado de Montana, nos Estados Unidos.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a afirmação de que Lula pode concorrer à reeleição. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e o jornalista do O POVO, Henrique Araújo.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



