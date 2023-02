Palhano elege novo prefeito em eleição suplementar no próximo domingo

Os municípios de Pacujá e Iguatu também deveriam realizar o pleito no domingo, mas tiveram as eleições suspensas pelo TSE

O município de Palhano, a 158,4 quilômetros de Fortaleza, realizará eleição suplementar no próximo domingo, 8, para os cargos de prefeito e vice-prefeito.

A nova eleição ocorrerá após a morte do prefeito Chico do Joaquinzinho, que assumiu o cargo depois do falecimento do então prefeito Ivanildo Nunes, conhecido como Dinho.

Nesta quarta-feira, 1º, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a realização do pleito e divulgou orientações aos 8.872 eleitores da cidade.

Para votar, é necessário comparecer à seção eleitoral com documento de identificação com foto (carteira de identidade, passaporte, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, carteira de categoria profissional reconhecida por lei ou o certificado de reservista). Caso tenha o cadastro biométrico, o eleitor pode apresentar o e-Título como documento.

Eleições suspensas

Na terça-feira, 31, o presidente do TSE Alexandre de Moraes suspendeu a eleição suplementar que aconteceria no município de Pacujá - a 311,4 quilômetros da capital - que também estava prevista para ocorrer no próximo domingo.

Em decisão divulgada, o ministro determinou a suspensão da realização de novas eleições até o julgamento do mérito do recurso interposto pelo prefeito Raimundo Rodrigues de Sousa Filho e vice-prefeito José Silva de Abreu, que tiveram os diplomas cassados, após condenação da Corte do TSE por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. Além da cassação, os dois ficarão inelegíveis por 8 anos e deverão pagar multa de 50 mil UFIRs (equivalente a R$ 27.450).

Além de Pacujá, a eleição suplementar em Iguatu foi suspensa. A suspensão do pleito, que deveria acontecer no dia 5 de fevereiro, foi divulgada pelo TSE em dezembro de 2022.

A justificativa de Moraes foi a mesma determinada em Pacujá, visto que o prefeito Ednaldo de Lavor Couras e o vice Franklin Bezerra da Costa também estão afastados do cargo por abuso de poder político.

