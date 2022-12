Após morte de dois prefeitos em menos de 2 anos, Palhano terá nova eleição em fevereiro

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) definiu que o município de Palhano, a 185 quilômetros de Fortaleza, terá eleição suplementar em 5 de fevereiro de 2023. O novo pleito foi marcado após a morte do prefeito e do vice-prefeito, que assumiu após o óbito de seu antecessor. A chapa eleita terá mandato até 31 de dezembro de 2024.

A Prefeitura de Palhano está a cargo da presidente da Câmara de vereadores, Joelma Xavier (PDT), até que uma nova eleição aconteça. A mudança de cargo aconteceu depois que o prefeito eleito em 2020, Ivanildo Nunes (PT), popularmente conhecido como Dinho, morreu em decorrência de complicações da Covid-19 em abril de 2021. O então vice-prefeito, Chico do Joaquinzinho (PTB), assumiu o cargo, mas também veio a óbito no inicio de dezembro deste ano.

Chico foi ao hospital de Russas para fazer exames após sentir dores de cabeça. Ele desmaiou e foi encaminhado para Fortaleza, onde foi constatado que o prefeito teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Os dois morreram com intervalo de um ano e oito meses.

Estarão aptos a votar na disputa suplementar eleitores regularmente inscritos até 4 de maio de 2022, quando ocorreu o fechamento do Cadastro Eleitoral para as Eleições Gerais de 2022.

O pleno do TRE-CE aprovou ainda a resolução que trata de arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e candidatos(as) e da prestação de contas na referida eleição suplementar. Ambas as resoluções foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico desta quarta-feira, 14.

