Palhano: dois prefeitos morreram em menos de dois anos no município cearense

A morte do prefeito de Palhano, Chico do Joaquinzinho, na última quinta-feira, 1°, foi o segundo óbito de um comandante daquele município cearense em menos de dois anos. Chico assumiu a prefeitura após a morte do então prefeito Ivanildo Nunes, popularmente conhecido como Dinho, que morreu em decorrência de complicações da Covid-19 em abril de 2021.



Dinho e Chico concorreram juntos na chapa que disputou a eleição municipal, em Palhano, no ano de 2020, como prefeito e vice, respectivamente. À época, Dinho era filiado ao PT enquanto Chico era ligado ao PTB. A morte de Chico, no dia 1° de dezembro, ocorreu quase um ano e oito meses após a de Dinho, falecido em 3 de abril de 2021.

Em nota, a gestão municipal de Palhano informou que Chico foi ao hospital de Russas para fazer exames após sentir dores de cabeça; ele desmaiou e foi encaminhado para Fortaleza, onde foi constatado que o prefeito teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"Com muita tristeza, informamos que o prefeito de Palhano, nosso querido Chico do Joaquinzinho, na tarde desta quinta-feira, 1° de dezembro, foi acolhido na morada de Nosso Senhor. Ele, que foi um exemplo de filho, pai, esposo e homem público será sempre lembrado com alegria e gratidão em nossos corações", diz a nota de pesar da prefeitura.

A Prefeitura de Palhano fica a cargo, interinamente, da presidente da Câmara de vereadores, Joelma Xavier (PDT), até que uma nova eleição ocorra.



