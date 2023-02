Marcos do Val afirma que sofreu influência de ex-assessor para fazer denúncia

As declarações envolvem o nome do ex-presidente Bolsonaro e do ex-deputado federal, Daniel Silveira

Em entrevista à CNN nesta sexta-feira, 3, o senador Marcos do Val (Podemos) declarou que foi influenciado por um ex-assessor a dar entrevista à revista Veja. As declarações apontam que o senador recebeu uma proposta de golpe de Estado sugerida pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB) com o apoio do ex-presidente Bolsonaro (PL). No entanto, Marcos do Val voltou atrás e afirmou que a denúncia foi influenciada pelo ex-assessor Leonardo Caldas Vargas, autor da matéria que revela o suposto esquema de golpe.

Do Val acrescenta que a relação com Leonardo era de confiança, até o momento em que o ex-assessor gravou de "forma ilegal" a entrevista. “Essa relação era então de confiança, e quando eu soube que ele (assessor) gravou a conversa, essa relação acabou”, pontuou.

Leonardo já ocupou o cargo de auxiliar parlamentar federal e atualmente é repórter da Veja, como constata o expediente da corporação. Quando procurado pela CNN, Vargas afirmou que a resposta ao senador é a própria reportagem publicada pela Veja.

Do Val relatou que fez questão de ir à Polícia Federal (PF) para expor suas conversas no WhatsApp com o Daniel e Moraes. Como testemunha, Marcos tinha a prerrogativa de não conceder acesso às informações, todavia, o senador afirmou que permitiu o acesso às conversas para comprovar que o ministro teria “faltado com a verdade”.

Ainda durante a entrevista à CNN, Do Val confirmou que vai solicitar o afastamento do ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito dos atos antidemocráticos.

