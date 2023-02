Quem é Marcos do Val, senador que acusou Bolsonaro de planejar golpe

O senador do Podemos depois recuou e colocou toda a culpa no ex-deputado Daniel Silveira

O senador Marcos do Val (Podemos) denunciou nesta quinta-feira, 2, que o ex-deputado federal Daniel Silveira propôs uma ação golpista durante encontro realizada no Palácio da Alvorada. De início, ele envolveu diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no plano, mas depois recuou, afirmando que o aliado se manteve calado.

Filho de Humberto e Eliana, Marcos Ribeiro do Val (51) nasceu em Vitória (ES) e ingressou na vida política no início de 2018, quando foi convidado a contribuir com a melhoria das políticas públicas na área da segurança. Do Val se candidatou a senador por seu estado e foi eleito em sua primeira experiência nas urnas, com quase 1 milhão de votos.

Durante os dois primeiros anos de mandato, Do Val ocupou cargos na Mesa Diretora do Senado, como os de 1° secretário e de vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O senador também integra o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado e o Grupo Parlamentar Brasil – Emirados Árabes, fundado para abordar a relação bilateral entre os Poderes Legislativos dos dois países. Do Grupo Parlamentar Brasil – China. E ainda é membro da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul e do Grupo Parlamentar Brasil-ONU.

Marcos antes da vida política

Do Val foi militar do Exército Brasileiro no 38° Batalhão de Infantaria e Instrutor da Swat (grupo de elite da polícia americana), além de mestre Aikido diplomado e credenciado pela International Aikido Federation, em Tóquio, no Japão.

Marcos é fundador do Cati (Centro Avançado em Técnicas de Imobilizações) e responsável pelo desenvolvimento de inovadoras técnicas de Imobilizações Táticas, que visam o preparo de agentes de segurança pública e privada. Nos treinamentos oferecidos os agentes aprendem a utilizar táticas para imobilizar e manipular os suspeitos sem o uso de armas.

A empresa de Marcos o levou à Swat, Nasa, FBI, Navy Seals, Vaticano e outras 120 corporações policiais e de segurança difundidas em países como Estados Unidos, China, França, Espanha, Luxemburgo, Bélgica, Itália, Brasil dentre outros.

O Cati-Swat foi responsável pelo treinamento dos figurantes e atores do filme “Tropa de Elite” no Rio de Janeiro.

Em 2003, Marcos foi intitulado Membro Honorário da Swat de Beaumont no Texas. Logo após, foi nomeado Mestre Honoris Causa em Artes Marciais pela FACEI, e Doutor Honoris Causa em Artes Marciais, pela Universidade Erich Fromm World University, da Flórida. Dando continuidade às nomenclaturas, no ano de 2015, Do Val tornou-se o primeiro brasileiro a ser admitido como membro da Associação Europeia de Tiro Policial, título conquistado em Paris, na França.

Sobre o assunto Corte Suprema continuará vigilante na integridade da ordem democrática, diz Rosa

O POVO News: Marcos do Val envolve Daniel Silveira e Bolsonaro em tentativa de golpe

Homem ateia fogo ao corpo em protesto contra STF e morre

Tags