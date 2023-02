Veja quem são os candidatos à presidência do Senado Federal

A eleição para a presidência do Senado Federal ocorre nesta quarta-feira, 1º. Rodrigo Pacheco (PSD) e Rogério Marinho (PL-RN) protagonizam a disputa, que se tornou bastante acirrada entre as bases de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

O senador cearense Eduardo Girão (Podemos-CE) retirou a candidatura à presidência já durante reunião de preparação para a eleição e anunciou apoio ao candidato Rogério Marinho. Para ser eleito, o candidato deve receber 41 votos em primeiro ou segundo turno.

Nesta quarta-feira, 1°, somente o presidente da Casa deve ser escolhido. As demais vagas da mesa diretora do Senado devem ser determinadas amanhã, quinta-feira, 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

Presidente do Senado Federal na última legislatura, Pacheco disputa novo mandato com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele está no seu primeiro mandato como senador e, em 2021, foi o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a presidência.

Rodrigo Otavio Soares Pacheco foi eleito senador por Minas Gerais. Assumiu o mandato no dia 1º de fevereiro de 2019. Nasceu em Porto Velho, capital de Rondônia e é formado em Direito.

Rogério Marinho (PL-RN)

Filiado ao Partido Liberal, de Bolsonaro, Marinho foi ministro do Desenvolvimento Regional entre 2020 e 2022. Tem o apoio de três partidos: o PL, com 13 parlamentares; Progressistas, com 6; e Republicanos, com 4 parlamentares.

Natural de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Rogério Simonetti Marinho adentrou em cargos políticos em 2000, quando foi eleito suplente de vereador na Câmara Municipal de Natal, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Foi secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia durante o governo de Michel Temer (MDB).

Sobre o assunto Atos golpistas: PGR defende prisão preventiva de ex-comandante da PM-DF

Senadores tomam posse em sessão rápida

O POVO News: Eleições na Câmara e no Senado ocorrem nesta quarta, 1°

Cearense Girão retira candidatura e anuncia apoio a Marinho no Senado

Pacheco chega à sessão que vai eleger comando da Casa e se diz otimista

Saiba quem são os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados

Tags