Cearense Girão retira candidatura e anuncia apoio a Marinho no Senado

O senador cearense Luis Eduardo Girão (Podemos) retirou a candidatura a presidente do Senado e anunciou apoio à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN), candidato do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O outro candidato é Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O cearense se retirou da disputa ao final do discurso no qual defendia a candidatura. Ele se apresentava como candidato independente, que não estaria nem do lado do governo nem da oposição, mas no fim aderiu ao candidato do bolsonarismo. Ele afirmou que tentou construir uma candidatura num caminho próprio. "Reconheço que não foi possível", afirmou.

"Se tem alguém com mais chance de garantir a alternância de poder, mesmo não defenda tudo que eu penso e proponho, porém q realmente possa trazer a expectativa de mudança do rumo dessa Casa, não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do Senado e do Brasil, disse Girão. Em seguida, completou, se dirigindo a Marinho: "Meu voto e meu apoio são seus".



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Girão vinha sendo alvo de duras críticas do bolsonarismo por dividir a base conservadora.

Até então, ele sustentava que a candidatura não atrapalhava, pois Pacheco teria de ter 41 votos para ser eleito.

Sobre o assunto "Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo", diz Aras no STF

3 deputados federais que tomaram posse são diferentes dos eleitos em outubro

Eleição no Senado: 37 já declaram voto em Pacheco e 30 em Marinho

Eleição para presidência do Senado: confira horário e onde assistir

Pai de Arthur Lira passa mal e sessão de posse na Câmara é suspensa

Tags