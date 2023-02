Saiba quem são os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados

Os deputados federais que ganharam as eleições de 2022 tomaram posse de seus cargos nesta quarta-feira, 1°, na Câmara dos Deputados. No mesmo dia, pela a tarde, os parlamentares votarão para eleger o presidente e a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados pelos próximos dois anos.

O prazo para a criação dos blocos partidários que disputarão as vagas na Mesa Diretora acabou às 13 horas. A Câmara dos Deputados tem três nomes de candidatos que irão concorrer à presidência: Arthur Lira (PP-AL), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Chico Alencar (Psol-RJ). A votação deve iniciar por volta das 16h30min de hoje.

O cenário mais provável é que o atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) seja reeleito. Os maiores partidos da Câmara se uniram em um bloco para apoiar Lira, que conta com o voto de petistas e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No total, o parlamentar deve receber o voto de 496 deputados federais.

Os únicos partidos que ficarão de fora do bloco de Lira são a federação Psol/Rede e o Partido Novo. Os 14 deputados da federação do Psol/Rede apoiarão o deputado Chico Alencar (Psol-RJ) à presidência. Já o Novo, com três deputados, apoiará a candidatura de Marcel Van Hattem (Novo-RS).



Arthur Lira (PP-AL)

O atual presidente da Câmara dos Deputados iniciou sua carreira política em 1993, quando foi eleito para vereador em Maceió. Em 2010, iniciou seu mandato como deputado federal e foi reeleito em 2014. Foi líder de seu partido na Câmara entre fevereiro de 2012 e outubro de 2013. Se candidatou para a presidência da Câmara dos Deputados em 2021, com o apoio de Bolsonaro.

Chico Alencar (Psol-RJ)

O deputado federal é escritor e professor. Voltou à Câmara dos Deputados após quatro anos servindo como vereador do Rio de Janeiro. Chico também foi filiado ao PT até 2005, quando rompeu com os petistas para fundar o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). O partido afirma que sua candidatura vem para “marcar posição” contra a reeleição de Arthur Lira.

Marcel Van Hattem (Novo-RS)

Marcel disputa a presidência da Casa pela terceira vez. O deputado foi eleito em 2018 e reeleito em 2022. Durante o primeiro turno das eleições de 2022, fez campanha para o colega de partido, Luiz Felipe D'Ávila (Novo), mas no segundo turno declarou voto em Jair Bolsonaro. Marcel Van Hattem afirmou que sua candidatura à presidência da Câmara é uma "alternativa ao governo petista, ao bolsonarismo e ao esquerdismo mais radical".

