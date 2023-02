Professores protestam na Câmara e mantêm paralisação após proposta da Prefeitura

Os professores da rede municipal realizaram, nesta quarta-feira, 1º, uma manifestação em frente ao auditório da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) — onde ocorre a cerimônia de posse dos novos vereadores — em protesto à proposta de reajuste do piso salarial anunciada pela Prefeitura de Fortaleza.

Os docentes, mobilizados pelo Sindicato União dos Trabalhadores em Educação (Sindiute), cobram a atualização de 14,95%, valor estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), na base salarial da categoria.

A presidente do Sindiute Ana Cristina Guilherme considerou a proposta da Prefeitura como muito ruim e afirmou que causa prejuízos à carreira dos docentes.

“Nós estamos aqui hoje, em resposta à proposta do prefeito Sarto. Uma proposta muito ruim. Além de não dar o piso, ainda destrói a nossa carreira. Ele coloca o piso do nível médio no nível superior. Então, não dá o reajuste e ainda reduz todos os salários e nunca mais a gente vai ter a possibilidade de ter o piso. Então, a gente está aqui para dizer 'não' e para chamar aos vereadores a responsabilidade, porque é aqui que essa matéria vai ser votada”, disse.

O sindicato também considerou que a tendência é de que a paralisação das atividades da categoria continue por tempo indeterminado.

Proposta da Prefeitura

Nesta terça-feira, 31, o prefeito Sarto anunciou que garantirá o piso salarial para os professores do nível médio, que recebem abaixo da base de R$ 4.420,55 e pediu para que os docentes encerrem a paralisação, visto que o ano letivo dos alunos da rede municipal deveria ter iniciado na última sexta, 27.

No entanto, os professores reclamam que, ao equiparar o valor do salário dos docentes de nível médio ao piso estabelecido pelo MEC, o prefeito indicou uma atualização de apenas 0,81%, além de não garantir a atualização no salário dos outros níveis do magistério.

O número atualizado de municípios cearenses que já anunciaram o reajuste do piso salarial dos professores subiu para 82, de acordo com levantamento feito pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), nesta terça-feira, 31.

(Com informações do repórter Vítor Magalhães)

