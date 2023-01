Prefeitura de Fortaleza garante piso para professores

A Prefeitura de Fortaleza anunciou que vai garantir piso para professores no valor de R$ 4.420,55. A decisão foi divulgada após reunião entre o prefeito José Sarto (PDT) e representantes do sindicato que representa os docentes. O encontro também contou com a presença de titulares do secretariado municipal, como a titular da Educação, Dalila Saldanha, e a de Finanças, Flávia Teixeira.

Sarto pediu aos sindicalistas o fim da paralisação de professores da rede municipal e o pleno restabelecimento dos trabalhos na área. O Sindicato União dos Trabalhadores em Educação (SindiUte) já havia afirmado que as aulas do ano letivo só iriam ter início em caso de sinal verde da prefeitura acerca do reajuste.

A presidente do SindiUte, Ana Cristina Guilherme, afirmou que a reunião com o prefeito não foi produtiva. Ela afirma que o aumento do piso corrige uma histórica defasagem salarial em relação à classe educacional e que a retirada de direitos trabalhistas não pode ser mais aceita pela sociedade.

Ana Cristina aponta que outras pautas levantadas pelo Sindicato foram descartadas por Sarto. A lista de reivindicações inclui o reajuste não implantado em 2017 e carteira assinada para professores substitutos, além da revogação da alíquota previdenciária no valor de 14% aplicada a docentes aposentados.

Manifestação



Centenas de professores da rede municipal de Fortaleza se reuniram no Paço Municipal, localizado no centro da cidade, para reivindicar reajuste do piso salarial. Durante a manifestação, docentes foram convidados a subir em um palco para cantar paródias alfinetando a gestão do prefeito José Sarto (PDT).



Desde a última sexta-feira, 27, os educadores estão aglutinados no espaço, defendendo a mudança financeira. Mesmo com a afirmação do prefeito da cidade, os manifestantes devem continuar com os protestos até esta quinta-feira, 2.









Tags