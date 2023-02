Deputados do Ceará tomam posse e elegem mesa diretora da Assembleia; assista

Tomam posse nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, os 46 deputados estaduais eleitos no Ceará. Será eleito a mesa diretora, que manterá como presidente o deputado estadual Evandro Leitão (PDT). O 1º vice-presidente seguirá sendo Fernando Santana (PDT). Na 1ª secretaria, principal cargo administrativo do Legislativo, entrará Danniel Oliveira (MDB).

O comando político da Assembleia, assim, fica com o PDT governista, com o PT do ministro Camilo Santana e o MDB do deputado federal Eunício Oliveira, tio de Danniel. A composição da mesa diretora foi noticiada na manhã de ontem pelo colunista do O POVO Carlos Mazza. Houve uma mudança, na 4ª secretaria. Como representante do União Brasil foi indicado Oscar Rodrigues, e não Firmo Camurça, como inicialmente previsto.

Nova mesa diretora:

Presidente: Evandro Leitão (PDT)

1º vice: Fernando Santana (PT)

2° vice: Osmar Baquit (PDT)

1° secretário: Danniel Oliveira (MDB)

2ª secretária: Juliana Lucena (PT)

3° secretário: João Jaime (Progressistas)

4° secretário: Oscar Rodrigues (União Brasil)

1º suplente: David Durand (Republicanos)

2º vogal: Emília Pessoa (PSDB)

3º vogal: Luana Ribeiro (Cidadania)

Assista ao vivo à posse dos deputados e eleição da Mesa Diretora:

Composição da Assembleia

Há 14 partidos com representação na Assembleia. A maior bancada é do PDT, com 13 cadeiras. O PT vem a seguir, com 8 representantes.

Forças de oposição no Estado, PL e União Brasil têm quatro deputados, cada. PSD, Progressistas e MDB têm três deputados, cada. Republicanos ocupa duas cadeiras.

Têm um deputado cada os partidos Psol, PCdoB, Cidadania, PSDB, Avante e PMN.

Ritos

A sessão preparatória começou às 9 horas. Os deputados tomarão posse e em seguida haverá nova sessão, para eleger a mesa diretora. A votação é aberta. O presidente eleito discursará em seguida.

Posteriormente serão lidos os requerimentos de licença dos deputados que serão secretários do Governo do Estado. Haverá a convocação dos respectivos suplentes.

Irão se licenciar os deputados Moisés Braz (PT), que será secretário do Desenvolvimento Agrário; Salmito (PDT), que comandará o Desenvolvimento Econômico; Zezinho Albuquerque (Progressistas), das Cidades, e Oriel Nunes Filho (PDT), da Pesca e Aquicultura.

Os suplentes serão, respectivamente, Nizo Costa (PT), Bruno Pedrosa (PDT), Antonio Bie (Progressistas) e Antonio Granja (PDT).

