Duas pessoas presas em operação que investiga propina a empresa no Ceará

Duas pessoas foram presas em operação contra suspeitos de corrupção no serviço de água e esgoto do município de Ipueiras, a 312 km de Fortaleza. A operação "Sedentos" investiga suspeita de fraude em licitação, corrupção e associação criminosa, com pagamento de propina. É realizada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), do Ministério Público do Ceará, com apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil.

A investigação envolve contratações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Ipueiras. Foram presos temporariamente um servidor público e uma funcionária de uma empresa fornecedora de motores e bombas.

Foram cumpridos ainda cinco mandados de busca e apreensão em Ipueiras, Caucaia e Fortaleza. Os alvos foram os dois presos, além de um empresário local e a empresa de motores e bombas. Os nomes dos alvos da operação e da empresa não foram informados.

A empresa recebeu mais de R$ 1,02 milhão da Prefeitura, de acordo com o coordenador do Gecoc, o promotor Flávio Bezerra. Haveria indícios de que as contratações da empresa pelo Saae seriam direcionadas , com pagamento de propina.

