Capitão Wagner confirma pretensões de disputar Prefeitura de Fortaleza

Capitão Wagner (União Brasil) foi oficializado nesta terça-feira, 31, como secretário da Saúde de Maracanaú. Agora em um novo cargo, ele rebateu as falas de que poderia tentar algum cargo eletivo no município e confirmou as pretensões entrar na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024.

Sua presença na gestão de Maracanaú, segundo ele, seria para fortalecer a figura de Roberto Pessoa (União Brasil), que deve ser candidato a reeleição.

A movimentação também vai complementar o "currículo" de Wagner. Ele nunca teve experiência em saúde ou outras áreas administrativas do Executivo e é um nome ligado a pautas de segurança. Durante as duas campanhas à Prefeitura de Fortaleza e, mais recentemente, ao Governo do Estado, ele também foi criticado pela falta de experiência, já que sua trajetória política é no Legislativo.

"Não tem um projeto político meu no município, é do grupo do Roberto que deve ir para reeleição, super bem avaliado. Alguns cogitaram que eu estava indo para lá para concorrer. Eu continuo tendo Fortaleza como prioridade, a gente pretende ter uma candidatura forte aqui, se não a minha, alguém do grupo", afirmou na tarde desta terça-feira, 31, em evento na Capital.

Ele citou também nomes que podem concorrer pelo grupo como Kamila Cardoso (Avante), que disputou o cargo de senadora em 2022, os ex-deputados estaduais Carlos Matos (União Brasil) e Heitor Freire (União Brasil) e o senador Eduardo Girão (Podemos).



Na última sexta-feira, 27, Wagner se reuniu com Roberto Pessoa e afirmou que trabalharia para “deixar um legado de uma saúde pública de qualidade e acessível a todos”.

Um dos pontos discutidos foi a permanência de Wagner como oposição governo estadual publicamente, como vem sendo feito desde que Elmano de Freitas (PT) assumiu como governador.

"A posição política é independente a posição de secretário, eu tratei com o prefeito antes de assumir, ele me deu a liberdade e foi uma das condições para eu poder assumir.